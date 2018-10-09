​Правительство планирует перевести россиян с бумажных на электронные паспорта

С 2021 года россиян начнут переводить с бумажных на электронные паспорта. Соответствующий законопроект до конца года поручил разработать председатель правительства РФ Максим Акимов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что концепции документа уже пять лет. Планируется, что электронный паспорт даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам. Кроме того, он будет содержать полный цифровой профиль человека - все его данные в разных государственных информационных системах.

Собеседник издания уточнил, что будет создана система идентификации, которая объединит паспорт, СНИЛС, водительские права в одном документе, а также единый реестр данных всех граждан.

Выглядеть электронный паспорт будет, по предположению пресс-службы правительства, как пластиковая карта с чипом, наподобие банковской.

Предположительно, перевод на электронные паспорта обойдется в 114,4 миллиарда рублей до 2024 года. Средства на реформу планируется собрать за счет госпошлины за выдачу электронного паспорта.