​11 октября состоится бизнес-вечер БКС Премьер «Как заработать на санкциях? Перспективные направления для инвестиций»

Сургутский филиал инвестиционного банка БКС Премьер открывает новый деловой сезон. В четверг 11 октября состоится бизнес-вечер, на котором выступит Андрей Русецкий, Управляющий активами УК БКС (г. Москва), и расскажет о перспективных направлениях для инвестиций.

Русецкий Андрей Александрович работал в «ВТБ Капитал Управление активами» и инвестиционной компании «А1». В 2014—2018 годах занимал пост начальника отдела управлениями активами инвестиционного департамента УК «РСХБ Управление Активами». Отвечал за развитие бизнеса УК РСХБ в целом, управление портфелями доверительного управления и публичными фондами акций и облигаций сторонних клиентов, а также участвовал в реализации специальных проектов группы «Россельхозбанка» на финансовых рынках. Объем активов под управлением УК РСХБ составлял более 90 млрд рублей. В августе 2018 года занял должность управляющего активами в УК «БКС». Отвечает за сегмент российских акций и смежные стратегии, включающие экспертизу по российским активам.

На встрече будут рассмотрены следующие вопросы:

1.ПЕРСПЕКТИВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА

2.СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ – ГРАМОТНОЕ РЕШЕНИЕ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

3.СТРАТЕГИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ – РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

В ходе мероприятия Вы сможете лично задать интересующие Вас вопросы спикеру или записаться на индивидуальную встречу к финансовым советникам БКС Премьер.

Команда Сургутского филиала «БКС Премьер» на периодической основе проводит бесплатные деловые мероприятия, которые помогают взглянуть по-новому на фондовый рынок, повысить уровень финансовой грамотности, а также познакомиться с различными вариантами вложения денежных средств. Приглашаем к участию частных инвесторов, индивидуальных предпринимателей, собственников бизнеса.

Когда: 11 октября 2018 г. в 19-00.

Где: Винный бар «Brunello», г. Сургут, Ленина пр., 39

Участие бесплатное!

Внимание! Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись

по телефону: 8 (3462) 555-966.

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