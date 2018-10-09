​После сообщений о драке Кокорина и Мамаева с чиновником возбуждено уголовное дело // ВИДЕО

Московская полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои» по факту конфликта, произошедшего в «Кофемании» утром 8 октября.

«Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов. В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - отметили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Ранее Mash сообщил, что полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин стали участниками конфликта с чиновником Минпромторга. По информации пресс-службы министерства, в результате инцидента пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

ФК «Краснодар» выступил с официальным заявлением. «Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия. Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев. По данному делу производится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.