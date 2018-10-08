​Названа средняя зарплата заключенных в России

Временно исполняющий обязанности начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Пантелеев назвал размер заработной платы заключенных российских колоний.

«Сумма заработка в среднем составляет от 4,8 до 5 тысяч рублей», - цитирует чиновника «Интерфакс».

Пантелеев уточнил, что заработок высчитывается с учетом уровня квалификации заключенных и может варьироваться в зависимости от направления работы и норм выработки.

Уровень зарплаты отбывающих наказание в этом году вырос на 30 процентов.

За восемь месяцев этого года к работам привлечены более 160 тысяч осужденных. Годовой объем произведенной продукции, оказания услуг и выполнения работ заключенными в денежном эквиваленте составляет не менее 30 миллиардов рублей.

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