​В Югре снизилась заболеваемость ОРВИ

С 1 по 7 октября в Югре на восемь процентов снизилось количество заболевших ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. Заболеваемость ниже эпидемического порога на 28 процентов.

«Превышения эпидемических порогов не наблюдается ни по одной возрастной категории населения», - подчеркнули в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Лабораторно выявлена циркуляция аденовируса и вируса негриппозной этиологии.

Также на этой неделе на карантин были закрыты пять групп в детских садах Березовского района, Белоярского, Пыть-Яха и города Покачи.