​Тише едешь, быстрее качаешь – связисты не дают сургутянам заскучать в пробке

Инженеры связи фиксируют рекордный рост интернет- трафика на Югорском тракте в Сургуте. Ежедневная пробка в районе ТЦ «Лента» увеличила спрос на мобильные развлечения – в пиковые часы нагрузки передача данных в сети «МегаФона» выросла на 70%.

Дорожные работы, которые стали причиной транспортного коллапса на одной из главных магистралей Сургута, продлятся до 10 октября. При средней скорости движения 5 км/ч автомобилисты проводят в заторе 30-40 минут. Не скучать помогают соцсети и мессенджеры – именно к этим ресурсам активнее всего обращаются абоненты в утренние часы и по дороге с работы домой.

Максимальную нагрузку на сеть связисты выявили с 7 до 9 часов и с 19 до 20 – в это время автолюбители скачивают столько мегабайтов, сколько хватило бы на отправку 19 млн сообщений в WhatsApp. Среднесуточный трафик на базовых станциях в этой локации вырос на четверть.

«Мы не можем повлиять на дорожную обстановку, но в наших силах обеспечить быстрый мобильный интернет для тех, кто сидит за рулем. Средняя скорость 4G в районе Югорского тракта – 25 Мбит/с, этого достаточно для онлайн просмотра видео и обмена тяжелыми файлами. Смарфтон и доступ ко всемирной паутине помогают даже в пробке провести время с пользой», – отметил Алексей Тащиев, технический руководитель «МегаФона» в Югре и на Ямале.

В летний период инженеры «МегаФона» провели масштабные работы по модернизации сети подвижной связи. В Югре новый комфорт мобильных услуг могут оценить жители Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Югорска, Урая, Белоярского, Когалыма, Излучинска, Пыть-Яха, Барсово, а также работники Самотлорского и Приобского месторождений.