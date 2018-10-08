​Сургут и Ханты-Мансийск вошли в топ-5 российских городов с самыми высокими зарплатами

Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск вошли в топ-10 российских городов с самыми высокими зарплатами. Список составлен РИА «Новости». Аналитики рассчитали соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора.

Сургут расположился на третьем месте рейтинга. По данным исследователей, средняя чистая зарплата в первом полугодии 2018-го в экономической столице Югры составила 72,26 тысячи рублей в месяц. На эту сумму можно приобрести 3,2 фиксированных набора товаров и услуг.

Ханты-Мансийск - на четвертом месте со средней зарплатой в 66,55 тысячи рублей и возможностью приобрести 3,09 фиксированных набора товаров и услуг. Нижневартовск занял седьмую строчку (62,32 тысячи, 2,75 набора).

Лидер списка - Южно-Сахалинск (81,7 тысячи, 3,58 набора). Москва - на пятом месте. Здесь соотношение зарплаты (71,77 тысячи) и стоимости стандартного набора составляет 2,97.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в городе Шахты Ростовской области, Севастополе, Нальчике, Махачкале и Черкесске. В Шахтах (последнее место в рейтинге) соотношение зарплаты и фиксированного набора составило 1,32. «То есть средней зарплаты в этом городе хватает лишь на стандартный набор — накопить на машину и жилье, а также содержать детей сложно большинству жителей», - отмечается в исследовании.

Эксперты отмечают, соотношение зарплат и стоимости стандартного потребительского набора изменяется в диапазоне от 1,32 до 3,58. Таким образом, реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается примерно в 2,7 раза.