В Сургуте завершается строительство первого этапа продолжения улицы Киртбая

Первый этап строительства продолжения улицы Киртбая в Сургуте входит в завершающую стадию – в декабре дорогу должны открыть для автомобильного транспорта. При этом непосредственно асфальтирование генподрядчик, компания «ЮВиС», планирует закончить до 20 октября. Об этом стало известно во время визита губернатора Югры Натальи Комаровой в Сургут.

На данный момент на объекте закончены почти все работы по инженерным сетям, и идет подготовка к укладке последнего слоя асфальтового покрытия. До декабря будет завершено благоустройство, после чего дорога будет введена в эксплуатацию.

В этом году на продолжение улицы Киртбая выделено 500 миллионов рублей. Завершение проекта назначено на 2020-2023 года, когда улица Киртбая соединится с Тюменским трактом.