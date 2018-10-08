​Владимир Путин за год потерял доверие 20 процентов россиян

Доверие президенту России Владимиру Путину высказывают 39 процентов россиян. В ноябре 2017 года главе государства доверяли 59 процентов. Таковы результаты опроса «Левада-центра», проведенного в конце сентября.

Как следует из материала, опубликованного на сайте аналитического центра, доверию к президенту снизилось с 48 процентов в июне до 39 процентов - в сентябре. Также снизился рейтинг других фаворитов: министра обороны Сергея Шойгу - с 23 процентов в ноябре 2017-го до 15 процентов в сентябре 2018-го и министра иностранных дел Сергея Лаврова (с 19 до 10 процентов). Лидер ЛДПР Владимир Жириновский за этот период улучшил позиции - с 14 до 15 процентов.

Опрос проведен 20-26 сентября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

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