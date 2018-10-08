​Ритейлеры предупредили о дефиците продуктов из-за нового законопроекта Яровой

Из-за запрета на возврат товаров поставщикам ритейлерам придется сокращать объемы заказанной продукции, что приведет к дефициту продуктов в выходные. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Законопроект, вводящий запрет для торговых сетей на возврат товаров поставщикам, разработан вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и группой депутатов. В пояснительной записке к документу отмечается, что за последние годы ритейлеры увеличили число возвратов качественных продуктов отечественным производителям, поставщикам приходится выкупать ее обратно.

Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков заявил, что подобный шаг создает риск «невозможности приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в особенности в выходные дни». Это обусловлено тем, что из-за отсутствия права вернуть товары ритейлерам придется сократить объем заказа.