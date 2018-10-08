​Силуанов пообещал, что дедолларизация не коснется россиян

Вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», вышедшей на телеканале «Россия 1», заявил, что ограничение по использованию доллара не коснется граждан страны.

«Многие думают, что мы призываем отказаться от доллара: надо бежать в банки и скорее снимать валюту. Это абсолютно не так. Хочу сказать, что у нас таких мыслей нет и не было. Наоборот, мы либерализуем нашу внешнюю торговлю, мы либерализуем нашу деятельность и внутри страны», - цитирует министра ТАСС.

Также он подчеркнул, что у правительства нет планов переводить долларовые счета граждан в рублевые: «Такие предложения, точно могу сказать, реализовываться не будут: мы, наоборот, выступаем противниками различных ограничений». Сбережений в долларах, по мнению Силуанова, это - выбор каждого гражданина.

План по дедолларизации озвучил глава ВТБ Андрей Костин. Он предусматривает переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты, перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию, а также перевод на российскую площадку размещение еврооблигаций. Позже Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что министерство вместе с Минфином и Банком России уже подготовили предложения по дедолларизации экономики.

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