Руководитель сельхозпредприятия Сургутского района объединил югорских фермеров и создал торговую сеть

У сельхозпроизводителей Югры появилась собственная торговая сеть "Ерма-Агро". Первый магазин открылся в минувшие выходные в столице региона Ханты-Мансийске, следующей территорией станет Сургут. Не исключено, что в крупнейшем населенном пункте ХМАО появится несколько торговых точек. Первая уже практически готова к запуску в ЖК "Возрождение". Бизнес-план развития сети предполагает также открытие магазина в Нижневартовске.

Сеть принадлежит одноименному сельхозкооперативу "Ермак-Агро", объединившему агропромышленные предприятия и фермерские хозяйства автономного округа. Причем инициатива создать такой кооператив - не распоряжение властей, а инициатива "снизу". Тему продвинул руководитель птицефабрики "Белоярочка" (Сургутский район) Артем Яснюк.

Региональное правительство кооператив поддержало финансово, выделив из окружного бюджета грант в размере 70 миллионов рублей.

В церемонии открытия «Агромаркета» приняли участие заместитель губернатора автономного округа Алексей Забозлаев, директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Николай Милькис.

Поздравляя хантымансийцев с началом работы торговой сети, Алексей Забозлаев отметил: «В этом магазине будут представлены товары местных производителей под брендом «Сделано в Югре», а это означает качество, которое можно не проверять, которым нужно пользоваться. Этот бренд будет присваиваться всем товаропроизводителям, которые присоединятся к данному направлению», сообщает департамент общественных связей региона.

На сегодняшний день в состав кооператива входят АО «Агрофирма», производящее овощи и зелень на территории Ханты-Мансийского района, ООО «Регион-К» (Кондинский район), выпускающее продукты из дикорастущих ягод, грибов, орехов, Казымская оленеводческая компания, Излучинский рыбзавод, Урайский производитель молочной продукции АО «Агроника», ООО «Обь-регион» (птицефабрика "Белоярочка") и несколько фермерских хозяйств.