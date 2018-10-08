В Сургуте на улице Университетской произошла авария с участием четырех автомобилей. UPD 11:00

В Сургуте на улице Университетской неподалеку от Тюменьэнерго произошла авария — столкнулись четыре автомобиля. Одна машина от удара перевернулась на бок.

По информации от очевидцев, все водители и пассажиры живы. На месте работают медики и полицейские.

UPD 11:00

По предварительной информации от ГИБДД, виновник аварии — водитель Ауди 1975 года рождения. Он ехал с улицы Ленина на Университетскую, не справился с управлением, машину занесло и она ударила автомобиль КИА Рио. От удара вторая машина врезалась в стоящий впереди Ниссан и опрокинулась. Ниссан в свою очередь "догнал" Газель.

В ДТП получили телесные повреждения водители Ауди и КИА Рио. Был ли виновник аварии пьян — пока не известно, проводится расследование.

ГАИ Сургута призывает водителей быть осторожными за рулем: соблюдать ПДД и учитывать погодные условия.