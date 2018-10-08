​Администрации Сургута должны 17,8 миллиона рублей за размещение рекламных конструкций

Рекламораспространители не заплатили в бюджет Сургута 17,3 миллиона рублей за размещение рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности. Общая сумма задолженности вместе с пени достигла почти 17,8 миллиона рублей. Такую информацию разметил департамент архитектуры и градостроительства на официальном сайте администрации города.

Самая большая сумма задолженности, по данным на конец сентября, у ООО «АС-Медиа» - 4,3 миллиона рублей. Также среди должников - ЗАО «Дисплей-Сити» (3,4 миллиона), ООО «Рекламная группа «Идея» (2,5 миллиона), ООО «Ярмарка-Сургут» (2 миллиона), ООО «Рекламное агентство «Палитра» (2 миллиона), ООО «Пирамида» (1,9 миллиона) и ООО «Призма» (1,4 миллиона).

О хаосе на сургутском рынке рекламы читайте здесь.