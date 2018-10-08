Сегодня Наталья Комарова проверит строительство поликлиники, школы и дороги в Сургуте

Сегодня, 8 октября, губернатор Югры Наталья Комарова работает в Сургуте. Она проведет несколько важных встреч, в числе которых — совещание по вопросу строительства социально-значимых объектов.

Речь идет о трех из них. А именно:

Общественная приемка педиатрического отделения детской поликлиники и терапевтического отделения поликлиники для взрослых; Школа-детский сад №1 в мкр. №38; Отрезок улицы Киртбая.

Помимо этого Наталья Комарова посетит открытие участки дороги «Сургут — Лянтор», на котором велась реконструкция.

Вместе с губернатором Сургут посетят и ее заместитель Всеволод Кольцов и директор департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский.