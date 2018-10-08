27,7 млрд рублей потратит Югра на демографию в 2019 году. До 2030 года - 305 миллиардов

Госпрограмма «Социальное и демографическое развитие» обойдется бюджету Югры в 305 млрд рублей. Реализовать ее правительство региона намерено до 2030 года. На следующий год на данное направление заложены средства в размере 27,7 млрд рублей. Решение приняли на заседании правительства региона в минувшую пятницу.

Поправки в программу принимались с учетом мнения югорчан. По инициативе граждан, в нее включили участковый принцип работы по технологии адресного социального менеджмента, поддержку некоммерческих организаций посредством единого портала госуслуг, создание информационной площадки «Родителям Югры», сообщает Департамент общественных и внешних связей округа.

Предполагается, что меры помогут улучшить демографическую ситуацию и адресную соцподдержку, а также повышение эффективности и информационной открытости всей социальной отрасли региона и развитие кадрового потенциала.