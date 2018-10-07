​Предприниматели Сургута приняли участие в традиционном озеленении города

В Сургуте прошел очередной этап озеленения города. В этот раз предприниматели города высадили деревья на улице Никольской, соединяющей проспект Набережный и Югорский тракт.

В мероприятии приняли участие более пятисот представителей бизнес сообщества Сургута. Кроме того, к ним присоединились ветераны-комсомольцы: около 50 человек, принимавших участие в становлении и развитии нашего города в 70-е и 80-е года.

«Совсем скоро вся страна будет отмечать большой юбилей – 100-летие со дня образования комсомольской организации. Напомню, что Сургут — единственный город Советского Союза, в котором были организованы шесть Всесоюзных комсомольских строек, — рассказал, участвующий в акции, и.о. главы города Алексей Жердев. — Считаю, что следует поблагодарить всех людей, кто так или иначе был причастен к этому. Сегодня мы присоединились к акции, которая, в том числе, посвящена 100-летию комсомола. Отмечу, что озеленение города проходит планомерно и я благодарен предпринимательскому сообществу за то, что именно они выступили спонсорами данного мероприятия, в частности, весь посадочный материал был закуплен на их средства. Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности Администрации города выступило помощниками и инструкторами по правильной посадке саженцев. Общая организация акции также легла на плечи Администрации, вследствие чего праздник получился весьма масштабным. Спасибо всем участникам за то, что внесли свою лепту и сделали наш город еще более зеленым и красивым».

Организаторы провели для присутствующих мастер-класс по посадке деревьев и раздали инвентарь. Те в свою очередь высадили порядка 270 саженцев деревьев и кустарников: шиповника, рябины, калины, черемухи, яблони и сирени.

Фото Рамиля Нуриева