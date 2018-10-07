​У Хабиба Нурмагомедова могут забрать чемпионский пояс

Россиянин Хабиб Нурмагомедов может остаться без чемпионского пояса, который он сегодня отстоял в бою против канадца Конора Макгрегора. Об этом заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйн Уайт на пресс-конференции, трансляция которой прошла YouTube.

«Я не могу на 100 процентов сказать, что у Хабиба не отберут пояс. Мы подчиняемся комиссии штата Невада, и я уверен, что она примет жесткое решение. Он должен переживать из-за нее, а не из-за меня. У Хабиба проблемы», — заявил Уайт.

Напомним, после окончания боя Нурмагомедов набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами клетки. После чего завязалась массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, а также охрана и полиция.

«Я видел, как один из членов команды Конора кричал на Хабиба и Хабиб перепрыгнул через октагон и пошел за ним. Парочка парней Хабиба залетели в октагон и нанесли удары по Конору со спины. Атлетическая Комиссия Невады взяла у нас записи и проводят сейчас расследование. Они поставили на удержание зарплату Хабиба, они не делали этого с Конором. Они посмотрели запись и приняли решение выдать зарплату Конору», - рассказал глава чемпионата.

Невзирая на обстоятельства, судьи признали россиянина победителем боя, однако Уайт отказался вручать Нурмагомедову чемпионский пояс.