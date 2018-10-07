​Медики Тюмени спасли 80-летнюю жительницу Канады

В Тюмени была совершена экстренная посадка самолета. Решение остановить авиатранспорт было принято из-за сердечного приступа 80-летней канадки, которая летела из России домой.

«Во время взлета самолета сердце отказалось взлетать», – поделилась 80-летняя Энни Ирен Вилмс.

По ее словам, когда она садилась в самолет, то чувствовала себя хорошо. Однако во время взлета ощутила острую боль. Что происходило дальше она помнит очень плохо. Пришла в сознание Энни только в реанимации, когда к ней пришел врач.

«Пациентка была доставлена к нам экстренно с острым инфарктом миокарда. Состояние оценивали, как крайне тяжелое, учитывая возраст и продолжительность возникшей острой атаки. Однако мы имеем большой опыт и занимаем лидирующие позиции в стране по экстренной кардиологии. В лечении Энни мы использовали современные методы интенсивной терапии, комплексный подход: была проведена малоинвазивная операция. Сейчас она чувствует себя хорошо и готовится к выписке», – рассказал Олег Рейтблат, заведующий кардиологическим отделением «ОКБ № 1».

После того как женщина пришла в себя она рассказала, что ранее уже попадала в российскую больницу, и тогда у нее впечатления остались не совсем приятные. Попав в ОКБ №1, она была серьезно удивлена.

«Если честно, то впечатления были не самыми хорошими, наверное, до этого момента я бы не хотела оказаться в больнице в России, вкладывая свои деньги. Но каково же было мое удивление! Думаю, это лучший кардиологический центр в стране. Я оказалась в современной клинике высокого уровня. Здесь есть все самое необходимое и даже больше, чтобы помогать людям. В палатах, в которых я была, очень чисто, врачи все приветливы. Кстати, мой лечащий врач хорошо говорит на английском. Да, о персонале только самые положительные отзывы. Несмотря на то, что нахожусь одна в больнице, чувствую себя комфортно. Отдельно хочу поблагодарить врачей скорой помощи за быстроту реагирования. Я жива и благодаря им», – поделилась сама Энни.

Отметим, что центр сердца и сосудов областной клинической больницы № 1 в Тюмени занимает ведущие позиции в стране по оказанию помощи при острых инфарктах миокарда, а некоторые показатели и вовсе лучшие. Например, за первое полугодие 2018 года в Тюмени госпитальная летальность от инфаркта миокарда составила 6,1 процента (за 2017 год – 8,4 процента), тогда как средний показатель по стране – 12 процентов.