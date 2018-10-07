В Югре прошло итоговое собеседование с кандидатами на пост руководителя депспорта

Сегодня в Ханты-Мансийске прошло итоговое заседание, на котором губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с тремя кандидатами на пост руководителя окружного депспорта.

«Я познакомилась с результатами каждого из этапов. Надеюсь, они не были слишком напряженными для вас – профессионалов, – обратилась к участникам встречи Наталья Комарова. – Для югорчан, общественности, специалистов было крайне важно пообщаться с вами в рамках такой системы отбора кандидатов на должности руководителей департаментов, относящихся к социальной сфере».

Напомним, что экспертами к финальному этапу были допущены Михаил Вторушин, Виктория Прошкина и Алексей Никандров.

«Здесь я вспомнила свое спортивное прошлое, так как этот конкурс – соревнование не только в физическом смысле этого слова, но и, в первую очередь, в психологическом: мне нужно было изучать деятельность субъекта России, отрасли физкультуры, организацию работы в регионе. Уже с конца августа я живу спортивной Югрой. Каждый день думаю об этом, читаю новости на едином официальном сайте государственных органов, на сайте департамента физической культуры и спорта и, конечно, местных средствах массовой информации», – рассказала о своих впечатлениях Виктория Прошкина.

В свою очередь Михаил Вторушин заявил, что конкурс – это сложная и ответственная процедура, заставляющая мобилизовать силы.

«Ответственность и очень большое волнение сопровождали в ходе всех этапов, – рассказал он. – Я надеюсь, что мне удалось показать себя, представить свою программу. Уверен, что если эту работу доверят мне, то будем двигаться только вперед к исполнению задач, поставленных президентом России».