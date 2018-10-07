16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,6270   EUR  76,6610  

​Тюменская область в числе пилотных территории для проведения исследования факторов риска развития неинфекционных заболеваний

Тюменская область вошла в число 30 пилотных территорий для проведения исследования факторов риска развития неинфекционных заболеваний — STEPS, которое является частью национального проекта «Здравоохранение».

Сбор данных будет проходить в период с 1 сентября по 31 октября 2018 года. Специально подготовленные интервьюеры из числа медицинских работников проведут опрос в 1000 квартир, выбранных случайным образом.

Участники исследования должны будут ответь на серию не сложных вопросов об образе жизни. Кроме того, им будет предложено провести физические измерения (рост, вес, окружность талии и бедер, измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений).

Собранная информация будет использована для изучения распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний среди населения Тюменской области. Исследование будет проходить с учетом конфиденциальности и добровольности.

«Это исследование поможет определить степень распространенности основных факторов развития неинфекционных заболеваний с традиционно высокой долей влияния: курение, употребление алкоголя, неправильное питание, отсутствие физической активности, избыточная масса тела, повышенные кровяное давление и уровень глюкозы в крови. Что позволит нам планировать эффективные профилактические мероприятия», – пояснила заведующий сектором областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Юлия Стрельникова.

Все результаты проанализирует Министерство здравоохранения Российской Федерации, после чего на основании данных будут приняты меры по улучшению здоровья жителей области и страны в целом.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:28, просмотров: 157, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Рота патриотов

​Рота патриотов
Участники проекта «Три ратных поля России» рассказали о поездке в места легендарных сражений
Ариадна Костюкова Сегодня в 15:24
86 0
​История должна показывать нам не только наше прекрасное прошлое, но и все остальные страницы

​История должна показывать нам не только наше прекрасное прошлое, но и все остальные страницы
Интервью с учителем истории из Лянтора Анатолием Дмитриевым
Андрей Маркин 06 октября в 17:10
535 1
​Гор Ванян: «Коллеги зовут меня Аль Капоне нашей барной мафии»

​Гор Ванян: «Коллеги зовут меня Аль Капоне нашей барной мафии»
Интервью с сургутским барменом о тайнах гостей, любимых коктейлях и алкогольных предпочтениях местных посетителей
Анастасия Якупова 06 октября в 15:11
1130 1
Послушайте! Топ-5 русских рок-шедевров от участника сургутского объединения ROCK CLUB Евгения Лопарёва // АУДИО

Послушайте! Топ-5 русских рок-шедевров от участника сургутского объединения ROCK CLUB Евгения Лопарёва // АУДИО
Редакция СИА-ПРЕСС 06 октября в 12:33
668 12
​За обучение – по полену дров

​За обучение – по полену дров
К 125-летию со дня рождения педагога и музыканта Петра Кучкова
Людмила Захарова 06 октября в 09:14
1241 0
​Рудион по пятницам

​Рудион по пятницам
Алюминий, дедолларизации, дорогая пенсия. Откройте, коллекторы... Показалось.
Ева Рудион 05 октября в 18:14
919 10
Про своих и чужих

Про своих и чужих

История о том, как пара педагогов стала родителями для 25 детей, из которых 11 - инвалиды. И не сломалась под гнетом бюрократической машины
Маргарита Стройнова 05 октября в 17:33
2025 0
​«Отмыли миллионы денег» // ФОТОФАКТ

​«Отмыли миллионы денег» // ФОТОФАКТ
У сургутского Олимпийского бассейна в мобильной игре очень необычное описание
Константин Шперлинг 05 октября в 17:14
872 3
​Топ-10: самые дешевые однушки, выставленные на продажу в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​Топ-10: самые дешевые однушки, выставленные на продажу в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Лилия Сулейманова 05 октября в 15:21
615 3
Чему вас научили в школе? // ТЕСТ

Чему вас научили в школе? // ТЕСТ

Сегодня отмечается День учителя! Пройдите наш тест и проверьте, какие школьные знания по-прежнему остались с вами
Редакция СИА-ПРЕСС 05 октября в 11:39
614 2
Коммуналка? Не, не слышал

Коммуналка? Не, не слышал
Со злостными должниками в Сургутском районе начнут работать коллекторы
Лилия Сулейманова 04 октября в 15:03
1076 13
Учителя Сургутского района идут в ногу со временем

Учителя Сургутского района идут в ногу со временем

В день профессионального праздника хочу пожелать вам здоровья, плодотворного сотрудничества с родителями воспитанников, поддержки со стороны руководства и коллег
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 05 октября в 09:42
225 0
Благодаря вам, дорогие учителя, подрастают умные, активные и амбициозные ребята

Благодаря вам, дорогие учителя, подрастают умные, активные и амбициозные ребята
Своим высокопрофессиональным и самоотверженным трудом, постоянным творческим поиском вы формируете интеллектуальный потенциал Сургута, своим личным примером воспитываете истинных патриотов!
Вадим Шувалов, глава Сургута 05 октября в 09:36
226 0
Каждый час, каждая минута общения с детьми, требуют от вас душевной теплоты

Каждый час, каждая минута общения с детьми, требуют от вас душевной теплоты
Будьте примером для своих учеников, уважайте и помогайте им справляться с трудностями школьных будней
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута 05 октября в 09:35
235 0
Имена своих лучших учителей любой школьник пронесет через всю жизнь

Имена своих лучших учителей любой школьник пронесет через всю жизнь
Желаю каждому педагогу по-настоящему «гореть» своим делом
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 05 октября в 09:12
219 0
«Амбиции России перевешивают здравый смысл»

«Амбиции России перевешивают здравый смысл»
Мнение экспертов о проекте дедолларизации российской экономики
Артем Мазнев 04 октября в 17:11
457 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика