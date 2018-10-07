​Тюменская область в числе пилотных территории для проведения исследования факторов риска развития неинфекционных заболеваний

Тюменская область вошла в число 30 пилотных территорий для проведения исследования факторов риска развития неинфекционных заболеваний — STEPS, которое является частью национального проекта «Здравоохранение».

Сбор данных будет проходить в период с 1 сентября по 31 октября 2018 года. Специально подготовленные интервьюеры из числа медицинских работников проведут опрос в 1000 квартир, выбранных случайным образом.

Участники исследования должны будут ответь на серию не сложных вопросов об образе жизни. Кроме того, им будет предложено провести физические измерения (рост, вес, окружность талии и бедер, измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений).

Собранная информация будет использована для изучения распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний среди населения Тюменской области. Исследование будет проходить с учетом конфиденциальности и добровольности.

«Это исследование поможет определить степень распространенности основных факторов развития неинфекционных заболеваний с традиционно высокой долей влияния: курение, употребление алкоголя, неправильное питание, отсутствие физической активности, избыточная масса тела, повышенные кровяное давление и уровень глюкозы в крови. Что позволит нам планировать эффективные профилактические мероприятия», – пояснила заведующий сектором областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Юлия Стрельникова.

Все результаты проанализирует Министерство здравоохранения Российской Федерации, после чего на основании данных будут приняты меры по улучшению здоровья жителей области и страны в целом.