​Трест Запсибгидрострой задолжал сотрудникам 22 млн рублей. Сургутская прокуратура выбила долги

22 миллиона рублей задолжало своим сотрудникам ООО «Трест Запсибгидрострой» с сентября 2017 года по август 2018, сообщает прокуратура города Сургута.

В адрес генерального директора было направлено требование незамедлительно погасить долго перед работниками предприятия по заработной плате.

В результате виновник был наказан, а задолженность погашена полностью.

Кроме того, из-за непредоставлениея данных о долге по зарплате в органы государственной статистики возбуждено административное дело в отношении заместителя руководителя управления ООО «Трест Запсибгидрострой».