​Трест Запсибгидрострой задолжал сотрудникам 22 млн рублей. Сургутская прокуратура выбила долги

22 миллиона рублей задолжало своим сотрудникам ООО «Трест Запсибгидрострой» с сентября 2017 года по август 2018, сообщает прокуратура города Сургута.
В адрес генерального директора было направлено требование незамедлительно погасить долго перед работниками предприятия по заработной плате.
В результате виновник был наказан, а задолженность погашена полностью.
Кроме того, из-за непредоставлениея данных о долге по зарплате в органы государственной статистики возбуждено административное дело в отношении заместителя руководителя управления ООО «Трест Запсибгидрострой».
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