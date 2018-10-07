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​В Сургуте почти завершена ликвидация гаражей в микрорайоне 5А

В сургутском микрорайоне 5А продолжается расчистка земельного участка от гаражей. В общей сложности вывезено около 2000 кубометров мусора. Работы выполнены на 90 процентов.

Первые попытки освободить территорию под строительство школы предпринимались уже очень давно. Однако сейчас, когда часть гаражей по решению суда перешла в муниципальную собственность дело сдвинулось с мертвой точки.

«Решение по гаражам «Нефтяник-1» в 5А микрорайоне назрело уже давно. Эта история тянется аж с 2001 года! Ведь именно тогда истек законный срок временной аренды земельного участка, выделенного администрацией города под гаражи. В апреле этого года мы начали демонтаж. Это делается на абсолютно законной основе и с соблюдением всех правовых норм. Добавлю, что эта земля уже давно запланирована под строительство средней школы, в которой так остро нуждаются жители 5А микрорайона. Надеюсь, что в этом месяце мы сможем полностью очистить территорию от незаконных построек», – заявил глава Сургута Вадим Шувалов.

Все дорогостоящее имущество, найденное в гаражах, транспортировано на полигон ТБО. Там оно будет храниться в течение трех месяцев. В случае, если хозяева не заберут свою собственность она будет уничтожена.

«Честно говоря, когда все это начиналось, я сомневался, что удастся освободить данную площадку от тех самых 500 гаражей. Тем не менее все получилось, и все жители микрорайона с нетерпением ждут окончания работ. Сейчас судьба порядка 20 боксов решается в суде. Процедура стандартная, и, как уверяют в правовом управлении, никаких неожиданностей быть не должно», – прокомментировал снос гаражей депутат думы Сургута Игорь Бруслиновский.

Напомним, что разговоры о необходимости школы ведутся на протяжении последних десяти лет. На данный момент дети, живущие в микрорайоне 5А, вынуждены посещать школы, которые находятся довольно-таки далеко от их домов.

«Школа в 5А микрорайоне является одной из самых приоритетных. Здесь большое количество многоэтажных домов, и нехватка объекта общего образования ощущается очень остро. Дети из него территориально давно закреплены за целым рядом образовательных учреждений, которые работают с превышением мощности», – рассказала директор департамента образования администрации города Анна Томазова.


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Сегодня в 11:30, просмотров: 253, комментариев: 0


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