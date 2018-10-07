​Хабиб Нурмагомедов «задушил» Конора Макгрегора

В Ласс-Вегасе состоялся самый ожидаемый бой года: российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выступил против бойца из Ирландии Конора Макгрегора.

Первые два раунда однозначно доминировал Нурмагомедов. Каждый из них он провел в своей стихии – в борьбе. Однако третий раунд бойцы провели в стойке, где все выглядело уже не так однозначно.

В итоге бой завершился в четвертом раунде. Боец из России провел удушающий прием и одержал победу.

По окончанию боя Хабиб Нурмагомедов попытался подойти к Макгрегору, но попытка была пресечена. Тогда он бросился в зал, где была устроена массовая потасовка с участниками команды ирландца.

Россиянин потребовал свой пояс, но не дождавшись ушел из клетки. За это на него могут наложить штрафные санкции.