Жители Тюменской области примут участие во всемирном медицинском исследовании

С 1 сентября этого года в Тюменской области стартовало крупномасштабное исследование факторов риска развития неинфекционных заболеваний — STEPS.

Медицинские работники опросят по случайной выборке жителей тысячи квартир по всему региону. Тем, кто согласится стать участником, зададут вопросы об их образе жизни и проведут физические измерения (рост, вес, окружность талии и бедер, артериальное давление и частота сердечных сокращений).

Для чего это нужно? Специалисты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что в последнее время во всем мире фиксируется увеличение количества неинфекционных заболеваний (болезни сердца, инсульт, диабет, рак и респираторные заболевания), что оказывает все более значительную нагрузку на системы здравоохранения государств.

Поэтому в разных регионах страны необходимо создать экономически эффективную систему эпидемиологического контроля — своевременную первичную профилактику.

Те данные, которые получат после проведения STEPS, помогут медикам увидеть, какие из основных факторов развития неинфекционных заболеваний есть у жителей Тюменской области и к чему они приводят. Это может быть курение, употребление алкоголя, неправильное питание, отсутствие физической активности, избыточная масса тела, повышенные кровяное давление и нездоровый уровень глюкозы в крови.

Так, например, ранее STEPS выявило, что более 80 процентов ежегодной смертности в Молдове связаны со следующими неинфекционными заболеваниями: кардиоваскулярные болезни, рак, хронический гепатит, цирроз печени, диабет и хронические обструктивные заболевания легких.

Результаты своего исследования Тюменская область (и еще 29 других пилотных территорий) передаст в Министерство здравоохранения РФ, они помогут оперативно принять меры по улучшению здоровья жителей области и страны в целом.

Отметим, что опросы будут проходить до 31 октября этого года.