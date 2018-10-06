​В Югре утвердили программы социально-экономического развития на ближайшие несколько лет

Правительство Югры утвердило прогноз социально-экономического развития округа на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов.

Инструментами реализации станут 25 госпрограмм, которые помимо чиновников одобрили и сами югорчане, принимавшие участие в работе стратегических сессий.

Теперь в Югре, например, будут активно развивать рынок стройматериалов, создавать предприятия по их производству, комплексно осваивать территории для возведения стандартного жилья. Появятся новые меры поддержки для молодых семей.

Благоустройство общественных территорий теперь будет производиться только по итогам общественного обсуждения проектов, появится атлас здоровья Югры, мобильное приложение «Я здоров». Для детей и родителей создадут негосударственные центры – консультационно-диагностические и информационно-просветительские.

Планируется провести ряд мероприятий для создания условий для устойчивого естественного роста численности населения, снижения уровня бедности и повышения качества жизни людей, обеспечить югорчан еще большим количеством спортивных сооружений и так далее.

Более подробное описание каждой из 25 программ можно посмотреть здесь