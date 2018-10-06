​Юным сургутянам предлагают нарисовать «Елку Победы» для всероссийского конкурса

Московский музей Победы и «Почта России» запускают совместный конкурс рисунков. Юным россиянам нужно нарисовать новогодние открытки «Елка Победы», лучшие из которых станут обложками для серии коллекционных открыток.

Как отмечают организаторы, рисунки должны соответствовать времени, передать атмосферу праздника, и показать какой была новогодняя елка 1945 года.

Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Размер работы должен быть не менее 2000 пикселей по большей стороне (300 dpi). Один участник может отправить только один рисунок.

К участию в конкурсе принимаются работы детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Оставить заявку и отправить рисунок в формате jpg нужно до 31 октября вот здесь.

Финалисты (а их будет девять) будут объявлены 18 ноября.