​Прокуратура Сургута нашла виновных в падении ребенка с детского городка

В апреле этого года с детского городка в одном из дворов Сургута упала восьмилетняя девочка. Ребенок, находясь на горке, запнулась о ступеньку и через сломанное ограждение лестницы выпала с высоты на землю.

Девочка получила травму головы, туловища, а также переломы руки и грудного позвонка.

Прокуратура города провела проверку. Выяснилось, что сотрудники управляющей компании знали об отсутствии перил на лестнице горки, но оставили ее без ремонта на выходные дни.

Коммунальщикам было внесено представление об устранении нарушений, а также им предстоит компенсировать моральный вред пострадавшей.