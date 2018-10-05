​В армию призовут 1822 югорчанина

Стартовала осенняя призывная компания, в рамках которой ряды российской армии пополнят 1822 срочника из Югры. Данные озвучены на совместном заседании призывных комиссий округа и муниципалитетов, которое провела руководитель аппарата заместитель губернатора округа, председатель призывной комиссии резервного состава Ольга Белоножкина, сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Для прохождения альтернативной гражданской службы сформирована заявка на 2018 год от шести организаций по шести должностям к приему восьми граждан.

«Это окружной психоневрологический интернат (уборщик служебных помещений), Урайская городская клиническая больница (санитар), Мегионская городская детская больница «Жемчужинка» (врач-педиатр). Работодателям, участвующим в организации альтернативной гражданской службы, предоставляется информация о порядке приёма и увольнения граждан с альтернативной гражданской службы», - рассказал директор департамента труда и занятости населения автономного округа Алексей Варлаков.