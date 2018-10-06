​Банк России предупредил граждан о рисках вложений в «Кэшбери»

Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом Кэшбери. В их деятельности были выявлены явные признаки классической финансовой пирамиды.

В сообщении регулятора говорится, что компании группы Кэшбери строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность до 600 процентов годовых, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.

По экспертным оценкам, Кэшбери удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек. «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», — говорит директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Отметим, что в 2015-2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Финансовые потери граждан от их деятельности в пошлом году оценивались в более чем 800 млн рублей.