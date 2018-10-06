16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  69,4706   EUR  79,4605  

​Банк России предупредил граждан о рисках вложений в «Кэшбери»

Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом Кэшбери. В их деятельности были выявлены явные признаки классической финансовой пирамиды.

В сообщении регулятора говорится, что компании группы Кэшбери строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность до 600 процентов годовых, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.

По экспертным оценкам, Кэшбери удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек. «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», — говорит директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Отметим, что в 2015-2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Финансовые потери граждан от их деятельности в пошлом году оценивались в более чем 800 млн рублей.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

05 октября 2018 в 18:08, просмотров: 1597, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
06 октября 2018 в 14:45
Банк России, это тот, который рубли выпускает? Так этим же летом народ с рублями угорел, кто в доллары скинуть не успел.
вера
не нравится
08 октября 2018 в 14:18
Я всё время с любопытством смотрела передачи Мамонтова…но после того, как он смешал Кешбери с пирамидами которых уже несколько лет нет и в помине, то считаю его телевизионным треплом….лишь бы пропиариться….
Не знаю, что дальше будет, но пока Кешбери заслуживает уважения….всё точно и в срок

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Медали года. ​Без герба и флага

Медали года. ​Без герба и флага

Российские спортсмены всё-таки выступали на Олимпиаде, хотя и без национальной символики. В итоге, у нас 17 медалей
Константин Шперлинг 06 января в 14:04
281 0
Бой года. Скандальная победа

Бой года. Скандальная победа
Россиянин Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе
Константин Шперлинг 06 января в 10:02
436 0
​Почин года. Сургут принял Кубок мира по водному поло

​Почин года. Сургут принял Кубок мира по водному поло
Побороться за первое место приехали представители восьми стран. Трибуны были переполнены
Константин Шперлинг 05 января в 12:45
728 1
​Чемпионат года. Такого не ожидал никто

​Чемпионат года. Такого не ожидал никто

Сборная России по футболу впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ
Константин Шперлинг 05 января в 10:07
745 1
​Нападения года. Тревожный звонок

​Нападения года. Тревожный звонок
В 2018 году в учебных заведениях страны произошел ряд нападений на учащихся
Лилия Сулейманова 28 декабря 2018 в 16:52
852 0
​Трагедия года. Слезами не потушишь

​Трагедия года. Слезами не потушишь
В кемеровском торговом центре на пожаре погибли 60 человек
Лилия Сулейманова 04 января в 13:21
934 5
ЧП года. Младенец в мусорке, убийство в бутике

ЧП года. Младенец в мусорке, убийство в бутике
В минувшем году в Сургуте произошло несколько резонансных ЧП
Лилия Сулейманова 04 января в 10:05
836 1
Потери года

Потери года
Кто покинул нас в 2018 году
Лилия Сулейманова 03 января в 15:55
1074 8
​Спасение года. Из лап смерти

​Спасение года. Из лап смерти
Сургутяне создали приют для животных, чтобы спасать попадающих в отлов собак
Лилия Сулейманова 03 января в 12:13
987 0
​Визиты года. К нам едет…

​Визиты года. К нам едет…
Кто и зачем посетил Югру в 2018-м
Лилия Сулейманова 03 января в 11:31
849 1
Дума года. Кризис в отношениях

Дума года. Кризис в отношениях
В 2018 году сургутская дума все меньше понимала, чего хотят чиновники
Артем Мазнев 02 января в 12:22
912 0
​Валерий Салахов: «Родители сами не знают, что делать с ребенком, и свое неумение перекладывают на других»

​Валерий Салахов: «Родители сами не знают, что делать с ребенком, и свое неумение перекладывают на других»
Заслуженный учитель России, депутат думы Югры — о пятидневке, детских садах и профильном образовании
Анастасия Якупова 01 января в 18:40
998 0
Рады вас видеть!

Рады вас видеть!
Кино, о котором в 2018 году говорили все
Надежда Макаренко 01 января в 15:41
717 1
​Нахрюкать удачу // ГОРОСКОП

​Нахрюкать удачу // ГОРОСКОП
Кому грядущий год подложит свинью
Редакция СИА-ПРЕСС 01 января в 09:56
892 3
​Редакция информационного портала siapress.ru поздравляет сургутян с наступающим Новым годом!

​Редакция информационного портала siapress.ru поздравляет сургутян с наступающим Новым годом!
Редакция СИА-ПРЕСС 31 декабря 2018 в 18:36
810 0
Пусть ваши замыслы станут реальностью, а добрые дела будут приносить пользу людям и родному краю

Пусть ваши замыслы станут реальностью, а добрые дела будут приносить пользу людям и родному краю
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 31 декабря 2018 в 16:26
865 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: -
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика