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На сайте ФНС начали размещать данные о доходах и расходах организаций

С 1 октября на сайте ФНС России начали размещать новые наборы данных со сведениями, которые раньше относились к налоговой тайне. Теперь в открытом доступе можно посмотреть суммы налогов и сборов, уплаченные организациями, и сведения о их доходах и расходах согласно бухгалтерской отчетности.

Это второй этап размещения информации, ранее относящейся к налоговой тайне. С 1 августа на сайте ФНС России начали публиковать сведения о среднесписочной численности работников юридических лиц, специальных налоговых режимах, применяемых компаниями, а также об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков.

А уже с 1 декабря перестанут быть налоговой тайной информация о суммах недоимки, задолженности по налогам и сборам организаций, а также сведения о наличии налоговых правонарушений.


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05 октября 2018 в 18:07, просмотров: 917, комментариев: 0


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