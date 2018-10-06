На сайте ФНС начали размещать данные о доходах и расходах организаций

С 1 октября на сайте ФНС России начали размещать новые наборы данных со сведениями, которые раньше относились к налоговой тайне. Теперь в открытом доступе можно посмотреть суммы налогов и сборов, уплаченные организациями, и сведения о их доходах и расходах согласно бухгалтерской отчетности.

Это второй этап размещения информации, ранее относящейся к налоговой тайне. С 1 августа на сайте ФНС России начали публиковать сведения о среднесписочной численности работников юридических лиц, специальных налоговых режимах, применяемых компаниями, а также об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков.

А уже с 1 декабря перестанут быть налоговой тайной информация о суммах недоимки, задолженности по налогам и сборам организаций, а также сведения о наличии налоговых правонарушений.