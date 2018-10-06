​Югра на шестом месте в России по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов

По данным Московской биржи количество зарегистрированных ИИС (индивидуальных инвестиционных счетов) по состоянию на август этого года в целом по России превысило 400 тысяч, прирост за год составил почти 70 процентов.

Жители Югры открыли свыше 12 тысяч счетов, и округ по данному показателю занял шестое место в России. Впереди только Московский регион, Санкт-Петербург, Свердловская область и Республика Башкортостан. Это объясняется как высокими доходами населения округа, так и уровнем финансовой грамотности.