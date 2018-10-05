Про своих и чужих

- Сколько их у вас?!

- Сейчас тринадцать. Всего 25. Старшие выросли.

- ??? Многие женщины на второго-то ребенка с опаской идут, особенно с маленькой разницей в возрасте.

- Это когда их меньше трех - сложно. А дальше перестаешь замечать: четыре, пять, десять… Мне тут недавно опять из нашей опеки звонили: возьми еще двух, какая тебе уже разница? Я, правда, отказалась. Этих поднять надо…

Ты - моя мама

Семья жителей Тобольска Елены и Алексея Гущиных – замещающая. Родных – уже взрослых – сыновей у пары двое, остальные приемыши. Причем почти половина – это дети, у которых не было практически никаких шансов выбраться из детских специализированных домов-интернатов. 11 из 25 – дети с ограниченными возможностями здоровья. Из сегодняшних тринадцати – шестеро.

Познакомились мы в Сургуте накануне 1 сентября. Елена с мужем и детьми приехали из Тобольска в гости к одному из старших приемных сыновей, который служит дьяконом в храме Георгия Победоносца. История его появления в семье Гущиных наименее драматичная. Если, конечно, так можно говорить о поломанных детских судьбах. Елена работала педагогом-воспитателем пансиона для детей в тобольском православном приходе. Костя был воспитанником этого социально-учебного заведения.

«Но провинился. Его собирались вернуть в обычный детский дом. Он пришел ко мне и говорит: Мама, хочу жить в твоей семье. Вот мы с Алексеем и оформили над ним опекунство, в том числе - чтобы не отчислили», - поясняет Елена.

Уже потом, ближе к концу нашего первого разговора, приемная мать вкратце рассказала начало жизненной истории теперь уже самостоятельного члена семьи.

Трехлетнего малыша случайные прохожие нашли промозглым ноябрьским вечером в песочнице. И не просто забытым, а привязанным шарфиком к грибку.

Видимо, чтобы не смог догнать бросившего его взрослого человека ...

В свидетельстве о рождении в графе «родители» у парня прочерк. Но это, скорее, исключение из правил. У большинства домочадцев Гущиных родственники живы, здоровы. И Гущины с ними даже знакомы. Более того, Елена старается изо всех сил помочь биологическим родителям стать родителями настоящими, родными.

Иногда это получается, но чаще нет. Как, например, с Леной и Ксюшей, сегодня – старшими девочками, живущими в семье.

«Лена пришла к нам из дома ребенка в 2,5 года. До двух лет жила в семье. Понятно, что органы опеки забрали ее не просто так: это была асоциальная семья (проблемная, - прим. авт.). Но в куклы она сразу играла так, как это должно быть! Девочка от природы по психотипу «мамочка», - рассказывает Елена. И тут же добавляет, что Леночка с раннего возраста окружает заботой не только игрушки, но и свою сводную сестру Ксюшу.

С Леной и Ксюшей Елена Гущина познакомилась 13 лет назад в Доме малютки. Двухлетняя Лена подошла к женщине сама. С вопросом: «Ты моя мама?». Растерявшаяся немного Елена сказала «да» и услышала в ответ уверенное «пошли». И только после этого диалога заметила вторую кроху, держащуюся за подол платья подружки.

Биологический отход

«На фоне Лены – 16 килограммовой крепышки, отказную с рождения Ксюшу сразу заметить было сложно. Двухлетний ребенок весил всего 6,5 кг (норма по возрасту – 16,6 кг). Видно, что вовремя покормленный, ухоженный и пролеченный, но синенький, маленький и беззащитный. Разница в возрасте между девочками – меньше четырех месяцев. Разница в весе – почти в три раза».

Диагноз Ксюши, данный врачами при рождении, «врожденный алкоголизм». Это не лечится. Искаженные черты лица, особенности умственного и психического развития. И горб. Но он появился не из-за злоупотреблений биологической матери. Во время родов у ребенка были сломаны руки, ноги и позвоночник: акушеры швырнули младенца в таз, посчитав мертворожденным.

«Спрашиваю у заведующей – А это что тут у Лены к платью прилипло? А она мне: «Это Ксюша, она отказная. Пойдет в дом инвалидов». Тут я и решила, что она тоже пойдет с нами».

Горб малышки рука Елены Гущиной помнит до сих пор.

Он полностью в ладонь ложился

Сейчас о проблемах Ксюши ни за что не догадаешься. Пока не увидишь ее спину без одежды – она исполосована хирургическими шрамами. Гущины добились для нее 12 операций в лучших клиниках страны. Она стала тринадцатым ребенком в России, которому в раннем возрасте исправили спину: искривленный позвоночник давил на сердце. Летальный исход был возможен в любой момент.

Ни на одну из 12 дорогостоящих операций Ксюше ни один бюджет денег не дал. Так было и сейчас происходит со всеми детьми, от которых из-за проблем со здоровьем отказались биологические родители, чиновники от медицины и даже многие врачи.

Меня порой спрашивают – почему вы берете инвалидов? Я объясняю: знаю все трудности, которые ждут. И знаю, как их решать.

Социальная боль

Старший родной сын Гущиных Егор не уставал радовать родителей своей смышленостью.

«В детском саду он ударился головой об косяк и его парализовало. Врачи сказали, что это навсегда. В 24 года я была к этому не готова. Дома сказала ему: «Хочешь жить – молись». Через три месяца, когда я чистила картошку, он сам пришел ко мне на кухню. Невролог очень удивилась», - вспоминает Елена, сразу не уточняя, что помимо молитв сына были и другие меры – профессиональной реабилитации, которые она научилась выполнять сама.

И огромное желание родителей, чтобы сын выжил, а желательно – еще и выздоровел. Егор должен был остаться единственным ребенком в семье: после сложного кесарева врачи стерилизовали Елену даже без ее спроса. Но спустя три года, когда только-только стало понятно, что Егор будет ходить и говорить, родился «стерильный» Паша. Эти роды были еще рискованнее, но прошли успешно.

Но доктор выронил младенца из рук. Результат – перелом позвоночника в двух местах.

«Меня пытались уговорить оставить ребенка. Утверждали, что он не жилец. Я решила, что пусть если умрет, то у меня на руках».

Сейчас Паше 23 года, инвалидности нет. У Егора тоже.

Она же умерла?

Проблемы со здоровьем сыновей еще не были решены, когда одна знакомая предложила Елене прийти в больницу – посмотреть на умирающую слепую девочку.

Первой моей реакцией было – а я здесь при чем? Она мне еще раз: это слепой ребенок и он умирает. Ты должна пойти и посмотреть…

Почему-то этот странный аргумент сработал. В больницу пустили без проблем.

По клеенке ползает мокрый ребенок, тычет себя в глаза, орет. Я взяла ее на руки. Прибежала медсестра – положите на место, нечего к рукам приучать, плакать будет! Я ей – она у вас и так плачет!

Юлечке было год и два месяца, когда Гущиным удалось забрать ее из больницы. Выхаживали в местном детском санатории, где восстанавливали здоровье сыновей. По уровню развития ребенок был как трехмесячный – 64 см, вес 4,8 кг. Детское питание главврач санатория покупал сам за собственные деньги – в учреждение дети принимались с двух лет, смеси в меню предусмотрены не были.

«Я тогда сидела дома с пособием на двух детей-инвалидов. Муж работал на трех работах. Одежду для нее взяли с рук, помню – всю зарплату потратили, до следующей нас моя мама кормила… Удочерить нам ее не разрешили – не позволяли жилищные условия». Но в однокомнатной квартире, где уже жили четверо Гущиных, нашлось место и пятой.

В Челябинске Елена показала Юлю всем медспециалистам, вплоть до главного окулиста. Пыталась выяснить – почему же девочку так беспокоят глазки, она все время тычет в них пальчиками.

Один из эскулапов предложил… перерезать зрительные нервы. «И не будет тыкать».

Когда Юле было примерно 2,5 года, Елена случайно услышала в трамвае разговор двух пассажирок. Они обсуждали очень похожие симптомы внука одной из женщин. Но главное – решение проблемы. Что вернуть (точнее – подарить) ребенку зрение помогли врачи из Санкт-Петербурга.

«Я не сообразила сразу спросить у этой женщины – в какой именно клинике, какие врачи? А догонять трамвай было бесполезно».

Найти не только ответ на вопрос, но и деньги на сложную операцию помогли друзья детства – студенты питерской католической семинарии.

«Врач в документах поставил другой диагноз – чтобы сумма стала меньше. Но и она была для нашей семьи неподъемной. Собрали ее семинаристы».

Гущина не оставляла надежды удочерить Юлю, но помимо жилищных условий перед семьей всплыло еще одно препятствие: неправильная «отказная» от биологической матери. И Елена отправилась к ней домой.

Дверь открыла бабушка Юли, которая искренне считала внучку умершей. Так ей сказала ее дочь.

Сейчас Юле 20 лет, она скрипачка. Школу для слабовидящих детей окончила с отличием. Зрение, пусть и частично, ей вернули в 3,5 года, для этого потребовалось две операции. И тогда же девочку удочерила ее родственница. Все эти годы семьи продолжают общаться.

Но в маленькой квартирке, по признанию Лены, стало как-то пусто. Но ненадолго.

Внезапный букет

Через пару месяцев Елене позвонила незнакомка из Москвы: «Я знаю, что вы занимаетесь слепыми детьми». Гущина удивилась. Но после уговоров согласилась рассказать порядок действий, к тому же - при личной встрече. Работу воспитателем и уход за двумя сыновьями-инвалидами она совмещала с заочной учебой. Получала второе высшее образование педагога-психолога в Москве и пора было ехать на сессию.

«Мы встретились с ней в центре. Она привела меня в комнату в общежитии, ребенок 2,5 лет был с соседкой - висел на бедре. Девочка почему-то не могла ни сидеть, ни стоять. Посмотрели медкарту. Заключение – здорова, слепота. Я растерялась. Юля еще при тотальной слепоте уже в полтора года стала практически самостоятельным ребенком, в два – в жмурки играла со всем двором. Говорю ее матери – я не знаю, что тебе посоветовать даже…»

Новая знакомая пошла провожать Елену на вокзал, девочку взяла с собой. Разговор продолжался, когда одна стояла уже в тамбуре вагона, а вторая на перроне. И когда поезд тронулся, женщина со словами: «Я приеду через десять дней!» впихнула девочку в руки нашей героини. Вместе с небольшой сумкой, в которой оказались какие-то вещи, бутылочка и смеси, документы и та самая медицинская карта…

Сразу дернуть стоп-кран не сообразила ни Елена, ни проводница. Просто растерялись. Полицию решили не вызывать. Муж Алексей, встретивший жену на перроне, был очень удивлен. Но Лена его успокоила – мать скоро приедет. Ни через неделю, ни через год никто так и не появился.

У новой дочки Гущиных помимо слепоты уже не московские, а челябинские медики нашли целый букет диагнозов. Самые страшные - аутизм и тоническая форма ДЦП: для того, чтобы выжить, малышке надо было постоянно чувствовать чей-то пульс. Потому-то впервые ее Елена и увидела на бедре жительницы той общаги.

Сидеть новую сестру научил четырехлетний Паша, с самого рождения узнавший все процедуры реабилитации. И сделал это очень просто – подкладывал под спину аппликатор Кузнецова. Ползать и ходить научил тоже он. Ребенка пришлось учить даже жевать. А теперь представьте – как это можно сделать с незрячим, к тому же – с проблемами интеллекта.

Мать приехала через пять лет, сильно плакала. И не верила, что это ее ребенок: девочка научилась даже говорить!

В Москву Иринка ехала не сразу: матери пришлось в течение полугода ездить регулярно из Москвы в Тобольск, чтобы девочка привыкла к ней, а она сама научилась за ней ухаживать.

Сейчас подкидышу 19 лет, а ее семьи продолжают поддерживать отношения. Родная семья очень помогает Гущиным материально.

Женщиной движет чувство благодарности – и что дочь спасли, и что второй шанс дали. И понимание, как непросто и затратно растить ребенка-инвалида. Особенно, когда их не один-два, а кратно больше. Даже, если это, как формулирует Елена Гущина, «государевы дети». Не усыновленные, а находящиеся в семье на воспитании.

Дети не твои, а государственные!

За годы работы замещающей матерью Гущина стала не только педагогом, причем коррекционным. Но также поваром, парикмахером, медсестрой, массажистом, бухгалтером и юристом.

За эту круглосуточную работу семь дней в неделю, 365 в год бюджет платит ей вознаграждение «за оказанные услуги перед государством». Это договор ГПХ, даже не зарплата, к которой полагается соцпакет. Базовый тариф - 3,5 тысяч рублей в месяц за одного опекаемого ребенка-инвалида.

Для сравнения – воспитатель детского дома, работающий сутки через трое, получает 30 тысяч рублей в месяц. С максимальным наполнением группы 8 человек и няней-помощницей.

Можно возразить - «это было ее решение». Именно так говорят Елене в госструктурах, с которыми ей удается пообщаться. Причем не по поводу повышения вознаграждения или размера пособия на содержание приемных детей, а по поводу положенных государством льгот. Полного государственного обеспечения, которое, как ни странно, ниже прожиточного минимума Тюменской области.

На прием к губернатору Тюменской области – еще Владимиру Якушеву – Елена Гущина записывалась раз восемь. Пока ей однозначно не намекнули: это бесполезно. Есть указание «к телу не допускать». К Александру Моору попасть пока не пыталась.

«Сделай себе командировку, приезжай! Покажу тебе сундук переписки. Я им – почему выплат нет? Мне в ответ – какое небо голубое! Я поняла, что это бесполезно и плюнула. Силы и время на детей нужны. Иначе их воспитывать некогда будет».

Поговорили - и пусть!

В Сургут семья приехала на собственном микроавтобусе. О том, как у нее появился этот транспорт, я даже не задумалась, пока не посмотрела старый выпуск программы Андрея Малахова «Пусть говорят»

Рекомендую посмотреть, в передаче есть и истории остальных домочадцев, и видео условий, в которых они живут сегодня с рассказом о том, как Елена и Алексей, продолжающий трудиться спасателем, а оставшееся время посвящающий своей огромной непростой семье, их организовали.

Но особо хочу заострить внимание на эпизод, в котором депутат Государственной Думы и меценат Анатолий Карпов обещает взять семью под опеку: помочь с решением части бытовых проблем и, в частности, с транспортом.

«Мы возьмем шефство, не волнуйтесь! Вопросы будут решены», - заявил депутат в эфире Первого канала на всю страну.

И даже спустя какое-то время приехал навестить семью в Тобольск. Но лишь для того, чтобы сообщить: простите, но денег нет. К тому же, если мы поможем вам, то остальные семьи в очередь выстроятся.

К приезду столичного гостя семья готовилась особо. Администрация Тобольска попросила Елену «клумбочки поправить» - высокий гость едет. В хлопотах с цветами Елена упала. Перелом верхней части руки со смещением. «Лучше бы не суетилась, а занималась с детьми», - добавляет она с горечью.

Миллион рублей Гущиным подарил абсолютно посторонний человек. Автобус удалось купить.

Хотя первоочередной задачей на тот момент было подключение дома к городской системе канализации. В доме, купленном на деньги от продажи двух квартир: той самой челябинской «однухи» и бабушкиного наследства, установлен септик. Летом его приходится опорожнять два раза в месяц. Стоимость одной процедуры порядка 3 тысяч рублей.

Но за подключение к канализации в администрации Тобольска с Гущиных запросили шесть миллионов рублей. За прокладку всего 200 метров трубы и врезку.

«Я пошла к главе города, - рассказывает Елена. - Он вызвал этого горе-математика, сумма сразу сократилась вдвое. Мы бы могли подключиться всей улицей – с нами по соседству живут, в основном, многодетные семьи, септик для нас очень неудобно и дорого, особенно летом, когда ребятня моется не по разу в день. Но нам сказали, что нужен какой-то чудо-насос. Так эта история ничем и не закончилась».

Лечение «оптом»

В Сургуте семья планировала разместиться у сына – работодатель предоставляет ему жилье: однокомнатную квартиру. Благо, у храма есть Центр помощи семье и детям, и он в эти дни оказался практически свободным.

Вообще, останавливаться при храмах и монастырях для этой семьи – единственный вариант размещения в иногородних поездках. Которых, как несложно догадаться, немало. Несколько раз в год. Причем – только на лечение (операции и реабилитации): Гущины возят в специализированные медцентры детей «оптом», так менее затратно – и по времени, и по деньгам. Стоимость билетов, как и проживание в стационаре для ухода за ребенком, бюджет не оплачивает.

За тринадцать лет жизни на тюменской земле ни один ребенок, находящийся под патронатом Гущиных, ни разу не отдохнул за государственный счет. Включая детей-инвалидов. Хотя по федеральному законодательству эта льгота для детей-сирот является ежегодной. И обязательной: «отдых ДОЛЖЕН быть обеспечен».

В отпуск Гущины полным составом ездят за свой счет.

«Вопрос – где деньги, которые выделяются на отдых детей-сирот, я задаю каждый год. И каждый раз не получаю ни денег, ни толкового ответа. В этом году услышала новую версию. Мне сказали – для финансирования поездки детей на оздоровление в отпуск мне надо выигрывать тендер. Я спросила – у кого я должна выигрывать этот тендер и как, объясните? Не объяснили».

На содержание одного ребенка-сироты государство тогда (позапрошлый год) выплачивало 11 тысяч рублей в месяц – исходя из суммы прожиточного минимума (сейчас - 12,5). 366 рублей в день – если месяц короткий.

Стоимость льготной санаторной путевки на 24 дня составляет 13 тысяч. 541,5 рублей в день. На тридцать процентов больше, чем ежедневный размер гособеспечения. Эту разницу Гущины два раза покрывали сами – санаторное лечение их детям необходимо.

«Мы же не просим санаторий на Черном море! Их достаточно на территории Тюменской области. У меня все дети с отклонениями в здоровье, почему нельзя путевки-то выделить?»

По информации Елены, соседняя Челябинская область детей-сирот обеспечивает оздоровительными путевками бесплатно.

Тюменская область нам тоже предложила бесплатные путевки. В палаточный лагерь

Добавить нечего.

Дал бог зайку

Сводить концы с концами, чтобы обеспечить детей полноценным питанием, Елене и Алексею помогает огород.

Два земельных участка в садовом обществе Гущины не получили, как, казалось бы, положено для многодетных семей, а купили в рыночных условиях. Когда дело начинает касаться каких-то имущественных или финансовых вопросов, чиновники почему-то сразу перестают считать Гущиных многодетной семьей.

«Говорят: это же дети государственные? Государственные. Так что никаких льгот вам не положено».

Земля нужна Гущиным не только как источник пропитания. Это еще и инструмент воспитания подопечных.

«Я научу их работать на этой земле! И они, когда вырастут и начнут жить самостоятельно, не будут сидеть в каменных мешках, которых называют квартирами. Кстати, на деньги, которые бюджет выделяет на покупку таких квартир (детям-сиротам, федеральная льгота, - прим. ред), лучше бы строили на земельных участках таким детям домики! Они бы, как минимум, могли бы сами себя прокормить практически при любой ситуации с работой. Но мне ответили, что в законодательстве такой вариант не предусмотрен. Вот и все».

Сейчас в садовом домике на огороде Гущиных живет мать одного из воспитанников. Женщина страдает психическим расстройством, потому государство ее и лишило в свое время родительских прав. Почему у Гущиных? Потому что ее жилье, выделенное администрацией по договору социального найма еще предыдущему поколению асоциальной семьи, стало полностью непригодным для проживания.

Елена почти год ходила по инстанциям: что делать, женщина же замерзнет зимой? Выходила, сдвинула гору – дали комнату в общаге.

И это не первый такой опыт. Под неофициальной опекой Гущиных есть целая семья – мать и трое подростков, одного из которых – с ДЦП – Елена несколько лет назад в полном смысле слова поставила на ноги. А параллельно помогла его матери – выпускнице детского дома – восстановить жилищные права и семью. Дело в том, что Евгения – мать троих детей, стала сиротой и попала в казенное учреждение за шесть лет до совершеннолетия. Пока она находилась в детдоме, в ее квартиру поселили посторонних людей. Когда девушка вышла во взрослую жизнь, квартиру ей вернули. Но только по бумагам. В «полуторке» в 30 квадратных метров продолжали проживать посторонние. И выселяться не собирались.

Евгения и Елена познакомились на суде, когда первую лишали родительских прав: за то, что не может обеспечить своим детям нормальных условий для жизни. Выпускница детдома к тому времени скиталась по Тобольску уже лет шесть, не теряя надежды когда-нибудь каким-то чудом вернуть свое жилье. Следующие четыре года решать квартирный вопрос ей помогала Елена, одновременно выхаживая ее ребенка-инвалида.

Муж все чаще шутил – давай и Женю саму удочерим, что ли?

Примерно три года назад хождения по мукам завершились. Елена смогла вернуть Евгении и жилье, и семью. Но на этом сказка закончилась: содержать себя и троих детей-подростков матери семейства приходится на пособия общей суммой 20 тысяч в месяц. Официально трудоустроиться даже на подработку она не может: пособий в этом случае ей больше не видать. Больше того, за любую подработку ей грозит уголовное наказание.

Но это отдельная история, очень страшная. Отчасти пошатнувшая уверенность Гущиной в том, что жить с родной матерью, ребенку лучше, чем даже в самой заботливой приемной семье.

фото Алексея Андронова