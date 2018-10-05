​В Югре в ближайшие пять лет ожидается рост экономики

По прогнозам правительства Югры, с 2019 по 2024 годы экономика региона будет расти в среднем расти на два процента.

В 2019 году инвестиции в округ могут составить 983,6 миллиарда рублей, к 2024 году — 1 триллион 103,5 миллиарда рублей. Такие данные содержатся в документе, опубликованном на сайте правительства Югры, сообщает «РБК-Тюмень».

Валовый региональный продукт все эти годы прогнозируется на уровне 100,2 процента, индекс промышленного производства — 99,7 процента. Общий объем привлеченных частных инвестиций должен превысить 12 миллиардов рублей.