​Глава Сургута Вадим Шувалов дал поручения управляющим компаниям

Глава города Вадим Шувалов провел рабочую встречу с директорами и представителями местных управляющих компаний. Поводом послужили результаты его осмотра дворов в разных микрорайонах Сургута.

Градоначальник решил поставить перед коммунальщиками задачи, выполнение которых поможет городу стать более комфортным и чистым.

Вот некоторые из них:

Своевременная уборка опавших листьев, чтобы не засорялись ливневые канализации.

Приведение в надлежащий вид гаражных кооперативов в черте города: уборка мусора и граффити.

Уборка с улиц и дворов города автохлама и машин с рекламой чего бы то ни было.

Проверка соблюдения договоренностей о невыезде спецтехники с семи до восьми утра (время, когда дети идут в школы и детские сады).

Подготовка плана-графика на следующий год по ямочному ремонту во дворах.

Вывоз строительного мусора два раза в неделю (сейчас — всего раз) в случаях, когда он скапливается в большом количестве.

Во время загрузки мусора в спецтехнику должны присутствовать дворники.

Обеспечить оперативное устранение проблем (или хотя бы реагирование), которые присылают горожане на портал «Твой Сургут».

Вадим Шувалов отметил, что в следующем году завершится межевание большей части городских территорий, поэтому будет благоустроено много тротуаров и проездов. А значит, и дворы должны привести в надлежащее состояние.

Присутствующие на встрече представители управляющих компаний согласились с тем, что совместная работа городских служб и коммунальщиков принесет результат. Однако выполнение всех требований (в том числе и новых) — сложная задача.

Директор УК ДЕЗ ВЖР Вячеслав Чураков напомнил главе, что средств у коммунальщиков не так много, ведь тариф на содержание жилфонда не менялся еще с того момента, как утвердили его размер на 2017 год. «Нам надо и подготовиться к зиме, и проводить ямочные ремонты, и реконструировать спортплощадки. Чтобы мы все хорошо делали, нам нужно разобраться с нашим тарифом на содержание», — считает Чураков.

Также представители УК отметили, что еще одним якорем служат долги за коммуналку, которые накопили собственники и даже сама администрация.

Будут ли выполнены новые задачи, поставленные градоначальником, покажет время.