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Проснись и пой: югорские меломаны проводят с песнями треть дня

Жители Большого Урала переходят на прослушивание песен в режиме нон-стоп. В среднем один пользователь музыкальных сервисов «МегаФона» всего за день успевает включить на смартфоне свыше 200 мелодий – это занимает у него почти треть суток. В тренде у интернет-слушателей – отечественные хиты.

Любимым треком за последние пару месяцев стала песня «Каждый раз» исполнительницы Монеточка. В ТОП-7 также вошли треки «Обезоружена» певицы Полины Гагариной, «Я – молодец» группы «Звери», «Ребенок рожден сиять» Элджея, «Ты моя офигенная» Stafford63 и «Стань океаном» группы «НЕПАРА».

Чаще всего эти и другие мелодии слушают югорчане, ямальцы, свердловчане, тюменцы и челябинцы. В этих регионах проживают самые активные аудиалы.

Специально для меломанов «МегаФон» разработал услугу «МегаФон.Музыка», которую можно подключить на любом тарифе и получить безлимит на Яндекс.Музыку, BOOM и Звук. С начала года число пользователей сервиса выросло в 7 раз – ежедневно его подключало свыше сотни уральцев. Чаще всего «МегаФон.Музыку» выбирают мужчины со смартфонами на базе Android и женщины с iOS. В сервис входят музыкальные приложения, среди которых лидерство удерживает BOOM.

Для аудиалов оператор также предлагает тариф «Включайся! Слушай». Он был разработан на основе анализа больших данных – музыкальных предпочтений миллионов клиентов и содержит безлимитный доступ к приложениям и радиостанциям, включая весь песенный контент во Вконтакте.

«Музыка помогает украсить будни и поднять настроение. Наши абоненты все больше времени проводят в сети, а некоторые меломаны уже перешли в режим нон-стоп, загружая музыку с самого утра и прослушивая свыше десяти треков за час. Самым музыкальным месяцем с начала года стал август – в это время уральцы активнее всего настраивались на песенную волну», – говорит директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

Для бесперебойной работы сервисов нужен быстрый мобильный интернет. По информации компании Ookla (Оокла), разработчиков сервиса Speedtest (Спидтест), именно «МегаФон» предоставляет лучшие скорости по передачи данных в России. В том числе в городах Урала.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 180, комментариев: 0


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