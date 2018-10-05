​Автор плана по дедолларизации российской экономики Костин назвал утопией полный отказ от доллара

Глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Российско-индийского бизнес-саммита и деловой миссии Российского экспортного центра в Индии заявил, что полный отказ от доллара - утопическая идея. И подчеркнул, что сейчас речь идет об ограничении его использования в расчетах.

«Нельзя «пугать народ» полным уходом от доллара. Это невозможно сделать, это утопически. Я же реалист, я работаю в банковском секторе. Поэтому, конечно, никто доллары в России не будет запрещать, их ограничивать - это абсолютно четкая позиция нашего руководства. Население может спать спокойно, особенно если деньги в банке», - цитирует Костина ТАСС.

Также он отметил, что дедолларизации - длительный процесс.

«Более широкое использование рубля и использование российских площадок дает больше бизнеса российским банкам, повышает конкурентные условия и, кстати, способствует стабилизации нашей валюты в силу того, что спрос на рубли будет более высокий», - добавил глава ВТБ.

Ранее Костин озвучил свой план из четырех пунктов по отказу от доллара. Среди них - ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты, перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию, а также перевод на российскую площадку размещение еврооблигаций. По его словам, что его план поддержал президент РФ Владимир Путин.

3 октября глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что министерство вместе с Минфином и Банком России уже подготовили предложения по дедолларизации экономики.