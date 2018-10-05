​В дома россиян вернут алюминиевую проводку по инициативе компании Олега Дерипаски

В 2019 году в России разрешат использовать алюминиевую проводку при строительстве домов. Изменения в свод правил «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» утвердил Минстрой и поддержали в Минэнерго, Минпромторге и Росстандарте, пишут «Известия».

Инициатором возвращения проводов с жилами из алюминиевых сплавов стала компания «РусАл» Олега Дерипаски, которая продвигает идею с 2016 года.

От алюминиевой проводки в пользу медной начали отказываться в 1990-х годах из-за участившихся пожаров. Запрещены алюминиевые провода были в 2003 году.

В «РусАле» заверили, что в данном случае речь идет не о советской проводке, а о новых кабелях, безопасных для применения в строительстве.

Эксперты полагают, что рынком сбыта для компании вполне может стать сегмент массового жилья. Однако некоторые из них сомневаются, что новый материал будет полноценной заменой меди, которая в любом случае остается более надежным вариантом.

Уточняется также, что Минпромторг поддержал применение проводки с жилами из алюминиевых сплавов в жилых зданиях и уведомил об этом Минстрой. В Минпромторге подчеркнули, что продукция прошла испытания, которые подтвердили безопасность ее применения.

Ранее стало известно, что Минпромторг предлагает разрешить продавать по ночам пиво и слабый алкоголь в алюминиевых банках.