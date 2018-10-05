​Для НПЗ Югры установят компенсации по поручению Медведева

Минэнерго и Минфин должны внести в правительство поправки в налоговый маневр, которые предполагают установление компенсаций для НПЗ, расположенных в Югре. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам совещания с нефтяниками, передает ТАСС.

В частности, поручено установить «логистический коэффициент, используемый при исчислении обратного акциза, в отношении производственных мощностей, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Кемеровской области».

Также Медведев поручил разработать компенсационные механизмы Дальневосточного федерального округа, чтобы не допустить ухудшения нефтепродуктообеспечения региона.