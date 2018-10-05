​ВЦИОМ: Половина российской молодежи не знают о сталинских репрессиях

80 процентов россиян хорошо осведомлены о преследованиях по политическим мотивам, проводимыми в СССР в 20-50 годах XX века. При этом осведомленность о репрессиях среди молодежи гораздо ниже. Среди людей в возрасте 18 до 24 лет о них никогда не слышали 47 процентов.

Таковы результаты опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного изучению информированности россиян об истории их семьи, осведомленности наших сограждан о репрессированных родственниках, подготовленного совместно с Музеем истории ГУЛАГа.

Более трети (35%) опрошенных сообщили, что в их семье были репрессированные родственники. 14 процентов хорошо знают об их судьбе, 16 процентов - знают судьбу родственников в общих чертах, пять процентов - ничего не знают о судьбе репрессированных родственников.

Каждый пятый (22%) респондент не знает, были ли в его семье репрессированные родственники. Большинство тех, у кого есть репрессированные родственники, узнали о репрессиях в своей семье из рассказов близких (91%). Более половины (58%) тех, кто плохо осведомлен о судьбе репрессированных родственников, хотели бы больше знать об их истории.