​Синоптики предупредили югорчан о ненастной погоде на выходных

В субботу, 6 октября, местами в Югре ожидается сильный ветер порывами до 17 метров в секунду и дожди. Предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского гидрометцентра. Дневная температура составит 13-18 градусов выше нуля.

Неблагоприятная погода ожидается до 12 октября. Почти все время будут идти снег с дождем, дуть сильный порывистый ветер. По ночам температура будет держаться около нуля, местами - заморозки до минус трех градусов. В понедельник днем воздух не прогреется выше трех градусов.