​В Югре в два раза выросло количество вакансий для учителей

Образовательные учреждения и компании Югры находятся в поисках педагогов - за последний год число вакансий в этой сфере выросло на 116 процентов.

Самые востребованные на рынке - преподаватели языков (29%). Значительно меньше оказался спрос на преподавателей математики (16%), специалистов поинженерным наукам (10,5%) и по информатике (8%). Таковы данные компании по поиску работы HeadHunter.

«В большинстве вакансий от соискателя требуется опыт работы от года до трех лет (46%), но многие готовы принять на работу и педагогов без опыта (35%). 25 процентов вакансий предполагают гибкий график, семь процентов – работу удаленно, однако основная масса – 61 процент – рассчитаны на полный рабочий день», - отметили в пресс-службе компании.

Также указывается, что конкуренция в области «Наука, образование» достаточно низкая – 2,7 резюме на одну вакансию. Большая часть соискателей в этой области – люди в возрасте от 26 до 35 лет. Представительниц прекрасного пола в четыре раза больше, чем мужчин. Диплом о высшем образовании имеют 85 процентов соискателей.