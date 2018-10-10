Что делать, если смартфон стал быстро разряжаться?

Жалоба на быстро разряжающийся аккумулятор — одна из самых распространённых. Как правило, ключевых причин того, что телефон стал слишком быстро садиться, две.
На самые частые вопросы наших абонентов о смартфонах и других гаджетах отвечает Станислав Гаврилов, начальник центра по постпродажному обслуживанию Розничной сети МТС. Опровергать слухи и развенчивать мифы — его любимое занятие. Но главное, он всегда знает правильный ответ.
1. Батарея
У аккумулятора есть свой срок службы. Со временем аккумулятор начинает работать хуже и садится быстрее. Современного литиевого аккумулятора хватает где-то на 500 зарядок, при этом ёмкость постепенно сокращается. Неиспользуемая батарея через два года тоже существенно потеряет в своей полезности. Так или иначе, отработавший (или отлежавший) своё источник питания придётся заменить.
2. Использование гаджета
Если аккумулятор в порядке, то причиной быстрой разрядки могут быть энергоёмкие приложения, которые вы начали использовать. Скажем, современные игры и программы для обработки изображений могут потреблять очень много энергии. Зайдите в настройках в раздел «Батарея» и посмотрите, какую часть заряда «съедают» ваши программы. Самые прожорливые из них — кандидаты на замену, если аналоги, конечно, есть. Возможно, вы увидите, что некоторые приложения вообще можно удалить. Если же у вас всё такое нужное и ничем пожертвовать не получается, смиритесь с тем, что телефон придётся заряжать чаще. Ну или купите гаджет, который дольше работает от одного заряда.
Советы
- Старайтесь не допускать полной разрядки аккумулятора. Каждый раз, когда батарея садится полностью и смартфон выключается, сокращается срок её службы. «Кормите» смартфон, когда он сам об этом просит при достижении уровня заряда 10–20%.
- Почти все знают, что на морозе смартфон садится быстрее, но жара не менее страшна. Особенно не переносят высокую температуру под завязку заряженные аккумуляторы. Поэтому если на дворе +30 и больше, заряжайте дома смартфон до 80–90%. Не оставляйте заряженный или заряжаемый телефон под прямыми лучами солнца, особенно в автомобиле, салон которого в жару сильно нагревается.
- Аккумулятор не терпит грубостей. Каждый раз, когда вы роняете телефон, ёмкость батареи сокращается.
- При покупке смартфона, конечно же, обращайте внимание на ёмкость аккумулятора. Однако даже аккумулятор на 5000 мАч не даёт гарантии долгой работы. Время автономного использования смартфона зависит не только от объёма батареи, но и от комплектующих, из которых собран гаджет, от того, как с этими комплектующими уживаются программы. Два телефона с одинаковой ёмкостью аккумулятора могут разряжаться с разной скоростью при схожей нагрузке. А вот для примера несколько моделей с большой ёмкостью батареи.