Что делать, если смартфон стал быстро разряжаться?

Жалоба на быстро разряжающийся аккумулятор — одна из самых распространённых. Как правило, ключевых причин того, что телефон стал слишком быстро садиться, две.

На самые частые вопросы наших абонентов о смартфонах и других гаджетах отвечает Станислав Гаврилов, начальник центра по постпродажному обслуживанию Розничной сети МТС. Опровергать слухи и развенчивать мифы — его любимое занятие. Но главное, он всегда знает правильный ответ.

1. Батарея

У аккумулятора есть свой срок службы. Со временем аккумулятор начинает работать хуже и садится быстрее. Современного литиевого аккумулятора хватает где-то на 500 зарядок, при этом ёмкость постепенно сокращается. Неиспользуемая батарея через два года тоже существенно потеряет в своей полезности. Так или иначе, отработавший (или отлежавший) своё источник питания придётся заменить.

2. Использование гаджета

Если аккумулятор в порядке, то причиной быстрой разрядки могут быть энергоёмкие приложения, которые вы начали использовать. Скажем, современные игры и программы для обработки изображений могут потреблять очень много энергии. Зайдите в настройках в раздел «Батарея» и посмотрите, какую часть заряда «съедают» ваши программы. Самые прожорливые из них — кандидаты на замену, если аналоги, конечно, есть. Возможно, вы увидите, что некоторые приложения вообще можно удалить. Если же у вас всё такое нужное и ничем пожертвовать не получается, смиритесь с тем, что телефон придётся заряжать чаще. Ну или купите гаджет, который дольше работает от одного заряда.

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