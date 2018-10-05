Стоп-фишинг: как уберечься от интернет-мошенников?

Воришек, желающих нажиться за счёт других, всегда хватало, но сегодня встретить их можно не только в реальной, но и в онлайн-жизни. Здесь распространен фишинг — вид интернет-мошенничества, цель которого — получить доступ к личным данным: логинам, паролям и другой информации. Эксперты МТС рассказывают, как уберечься от обманщиков и сохранить своё имущество.

Фишинг — слово-«калька», которое в переводе с английского fishing означает «рыбалка». Сетевых «рыбаков» называют фишерами, их мошенничество основано на незнании пользователями правил сетевой безопасности.

Что хотят украсть мошенники?

Первый и главный вопрос, на который вам необходимо ответить самому себе: какие виртуальные сокровища есть у вас? Опасности могут подвергаться:

Данные банковских карт. Если вы расплачиваетесь в интернете и храните сбережения на одной и той же карте, подумайте, что случится, когда кто-то получит к ней доступ. Логины и пароли к сервисам с оплаченной подпиской. Купили годовую подписку на видеосервис? Оплатили доступ к виртуальной библиотеке? Ваш «читательский» могут украсть. Аккаунты в социальных сетях. Даже если вы не топовый блогер с миллионами подписчиков, ваши логины и пароль представляют интерес для воришек-фишеров: например, их можно продать нелегальным накрутчикам лайков и репостов или попросить от вашего имени деньги в долг. Пароли от почтовых ящиков. Что хранит ваша рабочая или личная почта? Зачастую — всё, начиная от конфиденциальных документов, заканчивая аккаунтами в интернет-сервисах.

Теперь, когда вы знаете, за чем могут охотиться фишеры, давайте рассмотрим варианты наживок этих рыболовов.

Всплывающий баннер

Основной приём фишеров — имитация хорошо знакомых всем сайтов для получения с их помощью личной информации пользователей. Всплывающие баннеры самого разного содержания могут привести вас, например, на поддельную страницу авторизации в социальной сети. Самый верный способ не попасться на крючок — внимательно смотреть на адресную строку. Любые отличия в имени домена должны вас насторожить.