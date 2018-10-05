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​АЗС разрешат торговать пивом и вином, чтобы ограничить рост цен на топливо

Правительство РФ разрешит торговать пивом и вином на автозаправках. Такое решение принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, которое состоялось в сентябре, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников мероприятия.

Представитель вице-премьера подтвердил изданию, что предложения некоторых нефтяных компаний по возврату пива и вина на АЗС действительно обсуждались в контексте стабилизации розничного топливного рынка. Инициатива направлена на повышении рентабельности компаний.

Эксперты подчеркивают, что возможность дополнительного заработка стала актуальна для АЗС после резкого скачка цен на топливо весной этого года. Тогда правительству удалось договориться с нефтяниками: они больше не повышают розничные цены, а правительство снижает акцизы.

Партнер Urus Advisory Алексей Панин считает, что разрешение продаж алкоголя на АЗС – пряник нефтяникам за сдерживание цен на топливо. Аналитик АКРА Василий Танурков напомнил, что в мире большую часть прибыли АЗС получают от продажи сопутствующих товаров, и российские заправки следуют зарубежному тренду.

Идею поддерживают Минпромторг и ФАС. Главный ее противник - Минздрав.


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Сегодня в 09:21, просмотров: 152, комментариев: 0


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