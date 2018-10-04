​СМИ: Погибший в авиакатастрофе замгенпрокурора РФ курировал «дело Скрипалей»

Заместитель Генерального прокурора РФ Саак Карапетян, который погиб 3 октября при крушении вертолета в Костромской области, курировал надзор за расследованием дела Скрипалей и других наиболее резонансных уголовных дел. Об этом «Интерфаксу» рассказал осведомленный источник.

Вертолет АS-350 разбился вечером 3 октября, погибли три человека, в том числе и Саак Карапетян. По данным СМИ, замгенпрокурора находился в отпуске и летел на охоту. Авиакатастрофа произошла в условиях плохой видимости. Предварительная причина падения - столкновение с верхушками деревьев в вечернее время.

По факту происшествия расследуется уголовное дело, возбужденное по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».