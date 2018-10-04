​В МИД РФ не стали комментировать обвинение в кибератаках: «Мы должны разобраться»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российской стороне необходимо разобраться в сути обвинений в кибератаках, и воздержался от подробных комментариев.

«Тема так называемого российского хакерства и кибервзломов в широком смысле в последнее время приобрела популярность в определенных кругах, настроенных негативно к нашей стране. Увлечение этой темой обрело такой размах, что само выдвижение таких обвинений заставляет усомниться в их обоснованности», - цитирует Рябкова «Интерфакс».

4 октября стало известно, что весной этого года минобороны Нидерландов выслало четырех россиян с дипломатическими паспортами. По данным ведомства, все они - сотрудники ГРУ, и планировали хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), когда там велось расследование отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, Минюст США предъявил обвинения семи россиянам, связанным с совершением кибератак. В министерстве полагают, что хакерская группа действовала с декабря 2014 года до мая 2018 года.