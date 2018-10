​Югра вошла в десятку российских регионов по продажам iPhone

В сентябре жители Югры 1058 смартфонов Apple. С такими показателями округ расположился на девятом месте в топ-10 российских регионов по продажам iPhone. В первой тройке - Москва (5812 штук), Московская область (4963) и Санкт-Петербург (2463). Рейтинг составил оператор фискальных данных OFD.ru.

Кроме того, специалисты проанализировал покупки в стране всех смартфонов Apple в сентябре до и после старта продаж новинок. В сентябре продано более 46 тысяч iPhone на общую сумму 1,8 миллиарда рублей со средним чеком 39,7 тысячи рублей. В первый день старта продаж новых моделей, 28 сентября, продажи всех iPhone резко выросли на 15 процентов.

Самой продаваемой моделью смартфона Apple в сентябре стал iPhone SE (8800 штук). На втором месте по продажам iPhone 7 (7108), далее идут iPhone 6 (7029), iPhone X (6926), iPhone 8 (5976), iPhone 8 Plus (4639), iPhone 6S (1863), iPhone 7 Plus (1560). Меньше всего зафиксировано продаж моделей iPhone 6S Plus (192) и iPhone 5S (1).