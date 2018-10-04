​Депздрав Югры подписал соглашение об оказании паллиативной помощи

Накануне департамент здравоохранения Югры подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром радиологии Минздрава России.

«В 2014 году паллиативная медицинская помощь оказывалась только в шести медицинских организациях. На сегодняшний день данный вид помощи получил развитие в 32 медицинских организациях, функционируют выездные медицинские бригады», - отмечает исполняющая обязанности директора депздрава округа Елена Касьянова.

Председатель правления Российской Ассоциации паллиативной медицины Георгий Новиков подчеркнул, что паллиативная медицина у многих ассоциируется с онкологией и социальной помощью, однако это комплекс медицинских вмешательств. «Наша задача помочь усовершенствовать знания врачей лечебных специальностей, чтобы пациент с любой ситуацией мог получить необходимую помощь. Кроме того, стоит обратить внимание на развитие амбулаторного звена», — заявил председатель ассоциации.

Справка: паллиативная помощь — подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием, путём предотвращения и облегчения страданий за счёт раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли и других физических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки.