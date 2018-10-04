​В Когалыме выделили деньги на отлов 995 собак. Зоозащитники говорят, что стольких животных на улицах нет

В этом году в Когалыме, по данным Ветслужбы Югры, выделено 2,127 млн рублей на отлов, усыпление и утилизацию 995 бездомных животных. Однако местные зоозащитники сообщают, что они на улицах города в год насчитывают не больше 300 особей.
Причем различные нарушения во время реализации мероприятий по контролю за популяцией бездомных животных фиксируются и в других муниципалитетах Югры.
Поэтому окружные активисты ОНФ считают, что чиновники используют «формальный подход к решению проблемы» и попросту ведут «активное освоение бюджетных средств».
Для справки: За последние три года в Югре на отлов и умерщвление бездомных животных было выделено более 150 млн рублей.
Интеллектуальному клубу Сургута – 10 лет. Председатель клуба Алексей Кучин и куратор проекта «Музей под открытым небом» Ольга Сидорова // ONLINE 5 октября в 12:00