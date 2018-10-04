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​В Когалыме выделили деньги на отлов 995 собак. Зоозащитники говорят, что стольких животных на улицах нет

В этом году в Когалыме, по данным Ветслужбы Югры, выделено 2,127 млн рублей на отлов, усыпление и утилизацию 995 бездомных животных. Однако местные зоозащитники сообщают, что они на улицах города в год насчитывают не больше 300 особей.

Причем различные нарушения во время реализации мероприятий по контролю за популяцией бездомных животных фиксируются и в других муниципалитетах Югры.

Поэтому окружные активисты ОНФ считают, что чиновники используют «формальный подход к решению проблемы» и попросту ведут «активное освоение бюджетных средств».

Для справки: За последние три года в Югре на отлов и умерщвление бездомных животных было выделено более 150 млн рублей.


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Сегодня в 17:00, просмотров: 193, комментариев: 0


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